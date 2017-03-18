Bugünkü YENİÇAĞ »

Art arda iki saldırı polis alarmda

»
Art arda iki saldırı polis alarmda
Paris'te Orly Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu. Silah sesleri üzerine havaalanı boşaltıldı. Bu gelişmenin ardından kentten ikinci saldırı haberi geldi. Bu kez polise ateş açan saldırgan bir memuru yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Paris Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyulduğu belirtiliyor.İsveç televizyon kanalı SVT'nin son dakika haberinde duyurulduğuna göre polis operasyonunun sürüyor. Fransa Ulusal Polisi Twıtter hesabından havalimanında polis operasyonunu doğrularken, vatandaşlardan yetkililerden gelecek uyarılara uymalarını istedi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Orly Havalimanı'nın bir bölümü boşaltıldı. Polis silahlı çatışma olup olmadığı konusunda henüz bir duyuruda bulunmadı.

AFP, polisin silahını almaya çalışan bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İKİNCİ SALDIRIDA POLİS YARALANDI

Bu gelişmeler yaşanırken Paris’ten bir saldırı haberi daha geldi. Kentin kuzeyinde yaşanan olayda saldırgan bir polisi yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı trafik kontrol noktasında yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırı haberi doğruladı ancak iki saldırı arasında bağ olduğu ihtimali üzerinde durulmuyor.

Ayrıntılar geliyor…

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Org. Hulusi Akar, 15 Temmuz için ilk kez tanık olarak dinlenecekOrg. Hulusi Akar, 15 Temmuz için ilk kez tanık olarak dinlenecekGenelkurmay’dan, Atatürk’süz 18 MartGenelkurmay’dan, Atatürk’süz 18 MartAKP'li Başkan'ın zor anları: "hayır, hayır, hayır"AKP'li Başkan'ın zor anları: "hayır, hayır, hayır"Art arda iki saldırı polis alarmdaArt arda iki saldırı polis alarmdaAnkara Valiliği'nden 'saldırı' iddiasına yanıt!Ankara Valiliği'nden 'saldırı' iddiasına yanıt!Çanakkale geçilmezÇanakkale geçilmezHaluk Levent’ten tüyler ürperten İzmir Marşı performansı!Haluk Levent’ten tüyler ürperten İzmir Marşı performansı!İşte rakamlarla 15 Temmuz!İşte rakamlarla 15 Temmuz!Kâbe'de evlilik teklifiKâbe'de evlilik teklifi2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti