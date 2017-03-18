Art arda iki saldırı polis alarmda

Paris'te Orly Havaalanı'nda silah sesleri duyuldu. Silah sesleri üzerine havaalanı boşaltıldı. Bu gelişmenin ardından kentten ikinci saldırı haberi geldi. Bu kez polise ateş açan saldırgan bir memuru yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Paris Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyulduğu belirtiliyor.İsveç televizyon kanalı SVT'nin son dakika haberinde duyurulduğuna göre polis operasyonunun sürüyor. Fransa Ulusal Polisi Twıtter hesabından havalimanında polis operasyonunu doğrularken, vatandaşlardan yetkililerden gelecek uyarılara uymalarını istedi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Orly Havalimanı'nın bir bölümü boşaltıldı. Polis silahlı çatışma olup olmadığı konusunda henüz bir duyuruda bulunmadı.

AFP, polisin silahını almaya çalışan bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İKİNCİ SALDIRIDA POLİS YARALANDI

Bu gelişmeler yaşanırken Paris’ten bir saldırı haberi daha geldi. Kentin kuzeyinde yaşanan olayda saldırgan bir polisi yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı trafik kontrol noktasında yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırı haberi doğruladı ancak iki saldırı arasında bağ olduğu ihtimali üzerinde durulmuyor.

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