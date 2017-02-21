Artık onlar da yeşil pasaport alacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlık toplantı salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016’da alınan kararlar ancak 2017’de hayat geçirilebiliyor. İhracat seferberliği ile ilgili yapmış olduğumuz teşvikler ve uygulamalar daha hayata geçmedi, yeni yeni geçiyor. İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır." diye konuştu.