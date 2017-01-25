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Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış

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Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Anayasa maddelerinin oylandığı sırada Meclis'teki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. MHP'li vekillerin oy kullandıktan sonra kullandıkları oyların pullarını Erdem'e teslim ettikleri görüldü.

Başkanlık anayasası değişikliği mecliste görüşülürken AKP'li milletvekillerinin açık oy kullanma ve kullandıkları oyları göstermeleri tartışmalara neden oldu.

Oy tartışması sadece AKP üzerinden ilerlerdi ancak, MHP'li milletvekillerinin de kullandıkları oyların kontrol edildiği ortaya çıktı. 

MHP'de 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekilleri hariç diğer vekiller oy kullandıktan sonra ellerindeki pulları MHP Milletvekili Arzu Erdem'e teslim etti. Böylelikle vekillerin ne oyu kullandıkları belirlenmiş oldu.

CHP Milletvekili Muharrem İnce ise Sözcü'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"MHP’li bir milletvekili pul topladı orada! Herkesten pul topladı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir milletvekiline yapılabilecek en büyük hakarettir, aşağılamaktır. O pulu verenler, şimdi hiç utanmadan gidip, bu milletin maaşını alacaklar! Bu milletin vergilerinden ödenmiş paraları alacaklar. Hiç utanmayacaklar mı? Siz milletin temsilcisi filan değilsiniz. Siz düpedüz yalakasınız! Hangi ideoloji, hangi din, hangi inanç, hangi felsefe bunu yaptırabilir?"

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