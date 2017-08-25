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Asamoah çıktı geliyor!

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Asamoah çıktı geliyor!
Galatasaray'ın bir süredir görüştüğü Kwadwo Asamoah, Juventus'un lig maçı kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray yönetimi, Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi.  Ganalı savunma oyuncusu adım adım sarı-kırmızılı takıma geliyor.

JUVENTUS'UN MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray, Juventus'un sol bek alamamasından dolayı Asamoah transferi gerçekleştiremiyordu. Ancak sıcak bir gelişme oldu ve Asamoah Juventus'un Genoa'yla oynayacağı Serie A maçının kadrosuna alınmadı.

Ayrıca Ganalı oyuncu Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için milli takımdan da izin istedi.

ALLEGRİ DE DOĞRULADI

Yıldız oyuncuyu Genoa maçı kadrosuna almayan Allegri de görüşmeleri doğrulayarak; "Şu anda geleceğiyle ilgili kulüpler (Galatasaray-Juventus) görüşme yapıyor. Kadroya almadık." dedi.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre ise Juventus, Alman oyuncu Höwedes'le anlaşmaya vardı. Höwedes'in siyah-beyazlı takıma katılması durumda Asamoah transferi resmen açıklanacak. 

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