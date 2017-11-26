Bugünkü YENİÇAĞ »

Asansör boşluğunda can veren Muhammed bebek toprağa verildi

»
Asansör boşluğunda can veren Muhammed bebek toprağa verildi
Asansör boşluğuna düşerek can veren 9 aylık Muhammed bebeğin cenazesi, tabut küçük olduğu için cenaze aracının arka koltuğunda götürüldü.

Esenyurt'ta önceki gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen 9 aylık Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı. 

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammed Şayahmetova için bugün öğle vakti Başakşehir Hz. Hüseyin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TABUT KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN CENAZESİ ARKA KOLTUKTA TAŞINDI

Tabut küçük olduğundan dolayı, düşme riskine karşı cenaze aracının arkasına konulmadı; arka koltukta mezarlığa götürüldü.

Muhammed bebek Esenyurt'taki Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Asansör boşluğunda can veren Muhammed bebek toprağa verildiAsansör boşluğunda can veren Muhammed bebek toprağa verildiMeteoroloji'den yağmur uyarısıMeteoroloji'den yağmur uyarısıİETT genel müdürü belli oldu!İETT genel müdürü belli oldu!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi açıklaması: Ceza kesilecek mi?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi açıklaması: Ceza kesilecek mi?ABD kaypaklığıABD kaypaklığıFETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı olduFETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı olduAnkara'nın logosu değişiyorAnkara'nın logosu değişiyorYandaş yazardan Atatürk'e ve Anıtkabir'e çirkin sözlerYandaş yazardan Atatürk'e ve Anıtkabir'e çirkin sözlerİslâmı biliyor muyuz?İslâmı biliyor muyuz?Medya Arkası (26.11.2017)Medya Arkası (26.11.2017)
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti