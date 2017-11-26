Asansör boşluğunda can veren Muhammed bebek toprağa verildi
Asansör boşluğuna düşerek can veren 9 aylık Muhammed bebeğin cenazesi, tabut küçük olduğu için cenaze aracının arka koltuğunda götürüldü.
Esenyurt'ta önceki gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen 9 aylık Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı.
Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammed Şayahmetova için bugün öğle vakti Başakşehir Hz. Hüseyin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
TABUT KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN CENAZESİ ARKA KOLTUKTA TAŞINDI
Tabut küçük olduğundan dolayı, düşme riskine karşı cenaze aracının arkasına konulmadı; arka koltukta mezarlığa götürüldü.
Muhammed bebek Esenyurt'taki Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.
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