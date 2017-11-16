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Aselsan hisselerine tedbir kararı

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Aselsan hisselerine tedbir kararı
Aselsan hisselerinde son günlerde yaşanan dalgalanma nedeniyle tedbir kararı alındı. 30 Kasım'a kadar hisse satışı yapılmayacak.

Aselsan, önceki gün 44 milyar lirayı aşan piyasaya değeriyle Garanti Bankası'nı geçerek Borsa İstanbul'un en değerli kuruluşu olduktan sonra yüzde 15 civarında bir düşüş sergilemişti.

Aselsan hisseleri dünkü seansı 45.60 ile açtıktan sonra kapanışa doğru 37 liranın altına inmiş, gün sonunda 40.12 liradan el değiştirmişti.

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca Eylül ayında devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Aselsan'da açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı.

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