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Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümlerinde FETÖ izi!

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Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümlerinde FETÖ izi!
Aselsan'da ölümleri şüpheli bulunan 5 mühendisten biri olan Hüseyin Başbilen dosyasında o dönem görev alan 4 kişinin FETÖ’cü olduğu tespit edildi.

Aselsan mühendislerinin intiharını "soruştursun" diye görevlendirilenler FETÖ'cü çıktı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmada 4 kişinin FETÖ’yle bağlantısı tespit edildi. Savcılık, bu isimlere örgütün nasıl bir talimat verdiğini araştırıyor.

4 Ağustos 2006’da aracının içerisinde boğazı ve bilekleri kesik bir şekilde ölü bulunan Hüseyin Başbilen’in ailesi darbe girişiminin ardından savcılığa soruşturmanın yeniden yapılması için başvurmuştu. Savcı Hamza Yokuş, ASELSAN’da çalışan 5 mühendisin 2006-2013 arasında şüpheli ölümleriyle ilgili dönemin soruşturmada görev alan isimleri mercek altına aldı. Savcı Yokuş, Başbilen’in ölümüyle ilgili o dönem soruşturmada görev alan olay yeri ekibi, adli tıp uzmanları, bilirkişiler ve polislerin FETÖ’yle bağlantısını tek tek araştırdı. Bu kapsamda sadece Hüseyin Başbilen dosyasında o dönem görev alan 4 kişinin FETÖ’yle bağlantısı tespit edildi.

15 TEMMUZ SONRASI İHRAÇ EDİLMİŞLER
Bunun üzerine savcılık, 4 ismin örgütten nasıl bir talimat aldığını araştırıyor. FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen isimlerden birisinin Başbilen’in intihar mektubunu kendi el yazısıyla yazıp yazmadığını inceleyen kriminal polisin olduğu belirtildi. Ayrıca, bu isimlerin 15 Temmuz’un ardından ihraç edildiği öğrenildi. Savcılık, Başbilen’in ölümünün ardından yapılan soruşturma dosyasını inceledi. Soruşturma dosyasına Başbilen’in benzin aldığı istasyondaki kameralarının görüntülerinin girmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Başbilen’e ait olan flaş belleğin de Jandarma’da kaybolması ayrı bir şüphe olarak değerlendiriliyor.

SAVCIDAN BYLOCK ÇIKTI
Öte yandan, ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmayı 2011 yılında eski savcı Murat Demir yürütüyordu. 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen Demir’in ByLock’u kullandığı tespit edildi.

9 Ekim 2007’de askerliğini yaptığı sırada intihar ettiği iddia edilen ASELSAN’da mühendisi olarak görev yapan Burhanettin Volkan’ın babası Mahmut Volkan’ın savcılığa bir dilekçe verdiği ve oğlunun ölümünün yeniden araştırılmasını talep ettiği bildirildi.

SIR ÖLÜMLER
Art arda intihar ettikleri iddia edilen ASELSAN mühendisleri 4G projeleri, millî uzun menzilli füze ve tank projelerinde çalışıyordu.

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