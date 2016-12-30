Bugünkü YENİÇAĞ »

ASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşme

»
ASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşme
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında 25,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25,8 milyon dolar olan ek sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25 milyon 806 bin 300 dolar olan ek sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yılları içinde gerçekleştirileceği bildirildi. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldıİhracat arttı, dış ticaret açığı azaldıASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşmeASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşmeOtomotiv yan sanayine darbeOtomotiv yan sanayine darbeİstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağıİstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağıAGİ nedir, ne kadar oldu?AGİ nedir, ne kadar oldu?Hangi uçuşlar iptal edildi?Hangi uçuşlar iptal edildi?YGS başvuruları ne zaman başlıyor?YGS başvuruları ne zaman başlıyor?Bir ailenin haberleşme gideri ne kadar?Bir ailenin haberleşme gideri ne kadar?Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' olduAtlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu'Gülüşünü' kaybetmedi...'Gülüşünü' kaybetmedi...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti