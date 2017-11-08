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ASELSAN'IN gözde silahı 'Sarp' görücüye çıktı

ASELSAN'IN gözde silahı 'Sarp' görücüye çıktı 1
ASELSAN, modern orduların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu silah sistemleri, deniz platformları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli platformlarla stratejik alanların korunması amacıyla sabit platformlar için taktik ihtiyaçlara uygun geliştirildi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval yaptığı açıklamada, söz konusu silah sistemlerinden ayda 100'ün üzerinde üretebildiklerini söyledi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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