Asgari ücret için flaş çağrı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi çağrıda bulunan TİSK, yeni asgari ücrette tek belirleyicinin enflasyon olmamalı dedi.

Asgari ücretin ne kadar olacağını büyük heyecanla bekleyen çalışanlar, asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantıları bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için fiyat belli mi? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Aralık ayının ilk haftasında yapılacak toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Asgari ücret kararı 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlıkta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek. İşverenleri temsil eden TİSK ise devletin işverenlere işçi başına verdiği aylık 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de devam ettirilmesini isteyecek.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2018 yılı asgari ücret tespit çalışmalarında enflasyonun tek belirleyici olmaması gerektiği vurgulayarak, "İşsizlik oranları, verimlilik artışı, küresel, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler, rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenler de dikkate alınmalıdır." dedi.

Geçen yıl yüzde 30'luk asgari ücret artışının etkilerinin işletme dengeleri üzerindeki etkisinin halen devam ettiğini ve asgari ücretin son iki yılda toplamda yüzde 48 arttığını hatırlatan Önen, asgari ücret seviyesinin ülkenin rekabet gücü açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Önen, ekonominin dinamiklerine ilişkin objektif ve sorumlu tutumu sürdürme ilkesi ile hareket ettiklerini ifade ederek, asgari ücretin siyasetin konusu yapılmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.