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Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari üceti açıkladı. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu?
29 Aralık 2016 Perşembe 11:57
Etiketler:
maaş
,
asgari ücret
,
ne olacak
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agi
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.