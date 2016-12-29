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Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari üceti açıkladı. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu?
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