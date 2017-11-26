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Asgari ücrette açıklama geldi, dengeler değişti!

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Asgari ücrette açıklama geldi, dengeler değişti!
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2 yıldır uyguladıkları çalışan başına 100 TL’lik asgari ücret desteğini sonlandıracaklarını açıklaması, asgari ücret pazarlıklarını da yakından etkileyecek.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 2018 yılında kaç lira olarak uygulanacağına, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Komisyonun çalışmalarına aralık ayı itibariyle başlaması ve ay bitmeden sonuçlandırması bekleniyor. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre halen asgari ücret net 1404 TL olarak uygulanıyor, işverene toplam maliyet ise 2 bin 88 TL düzeyinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortak bir açıklama yapmış ve 100 TL’lik desteğin “sürdürülebilir istihdam” için gerekli olduğunu belirtmişti. Ancak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Geçici olarak bir defalığına getirmiştik” diyerek devamının olmayacağını söylemesiyle, işveren örgütlerinin bu talebi, masaya oturulmadan reddedilmiş oldu.

RİSKLERE DE BAKILSIN

İşverenler, istihdam desteğinin yanı sıra, Türkiye’nin koşullarının da 2018 yılı asgari ücreti belirlenirken dikkate alınmasını istiyor. TİSK Başkanı Kudret Önen bu taleplerini “Önümüzdeki günlerde yapılacak 2018 yılı asgari ücret tespit çalışmalarında enflasyon tek belirleyici olmamalı, işsizlik oranları, verimlilik artışı, küresel, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler, rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenler de dikkate alınmalıdır” sözleriyle dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin 1600 TL olması talebiyle oturan Türk-İş ise henüz yeni asgari ücret için talebini belirlemedi. Türk-İş yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak, yeni asgari ücretle ilgili taleplerini netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde ise 2018 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 7’in asgari ücret görüşmelerinde belirleyici olabileceği konuşuluyor.

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