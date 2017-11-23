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Asker artık "Tanrımıza hamd olsun" demeyecek!

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Asker artık "Tanrımıza hamd olsun" demeyecek!
İçişleri Bakanlığı kışlalara genelge gönderdi. Bundan böyle askeriyedeki yemek duaları 'Tanrımıza hamdolsun' diye değil, 'Allah'ımıza hamdolsun' diye başlayacak.

Ahmet Hakan ile Kanal D Ana Haber'de yayınlanan Özgen Bingöl'ün haberine göre, kışlalardaki yemek duası değişiyor.

'Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun' şeklinde başlayan yemek duası artık "Allah'ımıza hamdolsun" diye başlayacak. İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili değişikliğe gitti ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yazı gönderdi. 

"YILLARDIR DEVAM EDEN YERLEŞİK BİR UYGULAMA"

Konu ile ilgili 2016 yılında Mersin'de yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, yemek duasında geçen 'Tanrı' kelimesinin değiştirilmesini istemişti. Komisyon, talebi Milli Savunma Bakanlığı’na sormuştu. Bakanlık “TSK’da yemek duası uygulamasının yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir” yanıtı göndermişti. Komisyon, dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapmama kararı almıştı. 

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