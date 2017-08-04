Asker uğurlamalarıyla ilgili önemli açıklama

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlama eğlencelerinde meydana gelen olumsuzlukların önüne geçmek amaçlı 39 ilçe kaymakamlığına ve kolluk kuvvetlerine yazı gönderildi

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlama eğlencelerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 39 ilçe geneline bir talimat yayınlandı. Yayınlanan talimatta, askerliğin vatan görevi olduğuna ve kutsallığında değinerek, "Kutsal bir vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır. Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim" ifadeleri kullanıldı.