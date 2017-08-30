Askeri bando ilk kez cenaze marşı yerine Tekbir çaldı

Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenazesinde askeri bando ilk kez Frederic Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi.

Şırnak'ta 11 Ağustos'ta PKK ile yaşanan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.





​Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Meriç'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





​Cenaze namazının kılınmasından sonra Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Polonyalı piyanist Frederic Chopin'in cenaze marşı yerine Türk besteci Itri'nin Tekbir'ini seslendirdi. Meriç, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.