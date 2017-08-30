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Askeri bando ilk kez cenaze marşı yerine Tekbir çaldı

Askeri bando ilk kez cenaze marşı yerine Tekbir çaldı
Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenazesinde askeri bando ilk kez Frederic Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi.

​Cenaze namazının kılınmasından sonra Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Polonyalı piyanist Frederic Chopin'in cenaze marşı yerine Türk besteci Itri'nin Tekbir'ini seslendirdi. Meriç, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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