Askeri hastaneye saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği'ne yakın bir noktada bulunan askeri hastanede patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından doktor kıyafetleriyle hastaneye giren kişiler silahlı saldırıda bulundu.

Sardar M. Daud Han Hastanesi’nde görevli doktor patlamanın hastanenin girişinde meydana geldiğini patlamanın ardından saldırganların binanın içine girdiğini söyledi. 400 yataklı hastanede çatışma yaşanırken bölge güvenlik çemberine alındı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, yaptığı açıklamada, bir grup saldırganın hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırganların kaç kişi olduğunun bilinmediğini kaydeden Veziri, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığını, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin önce hastane girişinde üzerindeki bombayı patlattığını, beyaz önlük giymiş diğer saldırganların ise hastaneye girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.