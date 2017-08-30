Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
Adıyaman Çelikhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi.Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen EYP, askeri aracın geçişinin ardından patlatıldı.
Can kaybının yaşanmadığı olaydan sonra bölgeye sevk edilen askeribirlikler, arama tarama faaliyetlerine başladı.İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da olay mahallinde incelemede bulundu.
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