Askeriyeye at eti satıldı

Gıda sektöründe hileler Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında geliyor kuşku yok ki. Son örnek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının Gölcük Donanma Komutanlığı'nın "etler bozuk" uyarısı üzerine değiştirip teslim ettiği yeni parti 1.950 kilo etten alınan örneklerde at eti tespit edildi. Etler buzhanede muhafaza altına alındı.

Türkiye'deki çeşitli askeri birliklere sevk edilmek üzere Millî Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından Ekim 2015 tarihinde 300 tonluk et ihalesi yapıldı.

İhaleyi kazanan Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının Gölcük Donanma Komutanlığı'na teslim ettiği 1.950 kilo et şikayet konusu oldu ve firmaya haber verildi.

Firma yetkilileri Gölcük'te etlerin muhafaza koşullarını Donanma Komutanlığı yetkilileri ile birlikte kontrol ederek bir sorun olmadığını görünce şikayet konusu etleri değiştirmeyi kabul ettiler.

1.950 kilo yeni parti et Pınarsan Gıda tarafından Donanma Komutanlığı'na teslim edildi. Bu yeni parti etten örnekler mevzuata uygun şekilde Muayene Kabul Komisyonu tarafından alınarak Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

Burada yapılan tetkiklerde at eti çıkınca 1.940 kilo et buzhanede muhafaza altına alındı.

Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının itirazı üzerine Muayene Kabul Komisyonu tarafından ikinci kez alınan örnekler bu kez Bakanlığın Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca 3. örnek de Kocaeli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

Olay Gölcük Donanma Komutanlığı, Muayene Kabul Komisyonu'nun dikkati ve görevini eksiksiz yapması sayesinde ortaya çıkarıldı.

Gölcük'te at etinin ortaya çıkması üzerine bu bilgi Gölcük Donanma Komutanlığı tarafından ihaleyi yapan Millî Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı'na da bildirildi ve 300 ton etin dağıtıldığı tüm askeri birlikler, bu parti etlerin ikinci ve üçüncü tahlil sonuçları çıkıncaya kadar yemeklerde kullanılmaması uyarısı da yapıldı.

Askeri kaynaklar olayı doğruladı ve tahlil sonuçları at eti olduğu yönünde kesinleşirse Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli yasal işlemlerin de yapılacağını vurguladılar.

Firma ne diyor?

Pınarsan Gıda'nın Mersin'de bulunan şirket merkezinden Veysel Kahramanoğlu ile konuştum. Kahramanoğlu; "Biz yıllardır ticaret yapıyoruz. Verdiğimiz ürünlerde sorun çıkarsa hemen gerekli değişimi yaparız. Biz de bu etleri aldığımız firma hakkında gerekli hukuki işlemleri yaparız" dedi.

Sorumlu gazetecilik gereği konuya ilişkin görüşlerini almak üzere Pınarsan Gıda'nın sahipleri Süleyman, Alaaddin ve Muzaffer Kayapınar'ı arayarak konuya ilişkin görüşlerini almak istedim ancak kendileri ile görüşme ve açıklamalarını yayınlama talebime yanıt vermediler.