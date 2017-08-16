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Askerlerin üzerine yıldırım düştü

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Askerlerin üzerine yıldırım düştü
Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde çok sayıda özel eğitimli askerlerin yürüttüğü operasyon kapsamında, arazi arama-tarama faaliyeti yürütün askeri timin üzerine bugün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu biri ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Elazığ'a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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