Bugünkü YENİÇAĞ »

Asprin kansere faydalı mı?

»
Asprin kansere faydalı mı?
Etken maddesi asetilsalisilik asit olan aspirin kullanımının kolon ve pankreas kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabileceği belirtildi.

ABD'de Oregon Health and Science Üniversitesinden araştırmacılar, aspirin kullanımının kolon ve pankreas kanser türlerinin özellikle agresif olmayanlarının yayılmasını yavaşlatabileceğini ifade etti.

Sonuçları "American Journal of Physiology-Cell Physiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, aspirinin sindirim sistemiyle ilgili bazı kanser türlerinin yayılmasını engellediği fakat bunun arkasındaki mekanizmanın tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bazı bilim adamları, aspirinin kalın bağırsak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olan enzimi bloke ederek etkili olduğunu düşünüyor. Daha önce Oxford Üniversitesinden bilim adamları tarafından yürütülen bir araştırmada da düzenli aspirin kullananlarda kansere yakalanma riskinin yüzde 25 azaldığı bulgularına ulaşılmıştı. Öte yandan doktorlar uzun süre aspirin kullanımının yan etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Prematüre bebeği olanlar dikkat!Prematüre bebeği olanlar dikkat!Asprin kansere faydalı mı?Asprin kansere faydalı mı?Ebola'ya karşı yeni aşı üretildiEbola'ya karşı yeni aşı üretildiKanada'da bir gecede 13 kişi fentanilden öldüKanada'da bir gecede 13 kişi fentanilden öldü3 milyar insan su kıtlığı çekecek3 milyar insan su kıtlığı çekecekBiyolojik temelli ilaç geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeBiyolojik temelli ilaç geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeParfüm sıkarken bir kez daha düşünün!Parfüm sıkarken bir kez daha düşünün!Bazı virüsler kadınları daha az etkiliyorBazı virüsler kadınları daha az etkiliyorKalp atışlarını düzenleyen hücre geliştirildiKalp atışlarını düzenleyen hücre geliştirildiGeleceğin dünyası çok farklı olacakGeleceğin dünyası çok farklı olacak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti