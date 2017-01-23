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Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı
Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki toplantı başladı.
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