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Astana görüşmeleri başladı
Astana görüşmeleri başladı
Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki toplantı başladı.
23 Ocak 2017 Pazartesi 12:56
Etiketler:
astana
,
suriye
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.