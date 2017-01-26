Astana'da gizli görüşme yapıldım mı?

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi birinci sayfasında Astana'daki Suriye görüşmelerinin perde arkasına dair ayrıntıların bulunduğu bir haber yer alıyor.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi birinci sayfasında Astana'daki Suriye görüşmelerinin perde arkasına dair ayrıntılara yer verdi.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Erika Solomon imzasını taşıyan haberde, Astana'da tüm gözler Suriye hükümeti ile silahlı muhalif grupların bir araya geldiği Rixos Otel'deki görüşmelere odaklanmış olsa da, esas müzakerelerin gözlerden uzak, başka bir otelde yapıldığı öne sürülüyor.

Haberde, "Esas iş, yolun karşısında bulunan Marriot Otel'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rusya ve İran ile isyancıların en büyük destekçisi Türkiye'nin gizlice yürüttüğü müzakerelerde yapıldı. Bu görüşmelerin olmasını sağlayan ve ABD'yi saf dışı bırakan ise Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşma süreci oldu. Sonunda da isyancılar ile rejimin imzalamasına bile gerek kalmayan bir ateşkes izleme anlaşmasına varıldığını ilan eden ortak bir açıklama yapıldı" deniliyor.

2011'DEN BU YANA İLK KEZ

Rusya, İran ve Türkiye'nin desteğiyle Suriye hükümeti ve silahlı muhalif grupların temsilcileri, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Astana'da ilk kez aynı çatı altında buluştu.

İki gün süren görüşmelerin ardından Türkiye, İran ve Rusya, Suriye genelinde ilan edilen ateşkesin izlenmesi ve provokasyonların önlenmesi için üçlü bir mekanizma kurmaya karar verdi.

Aynı haberde, yürütülen bu üçlü mekanizma nedeniyle ABD'nin sürecin dışında kaldığına ve görüşmeleri takip eden Batılı temsilcilerin zamanlarını Rixos Oteli'nde bulunan İrlanda pubında gazetecilerle sohbet ederek geçirdikleri vurgulanıyor.

FT'ye konuşan Batılı bir diplomat, "Davet edilmediğimiz partiye zorla gelmişiz gibi... Sürecin tamamen dışındayız" diyor.