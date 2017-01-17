Ataklı: Erken seçim olursa, MHP halka ne diyecek?

Bahçeli'nin başkanlık mesaisi tam gaz devam ederken, Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'dan MHP Genel Merkezi'ne çok kritik bir soru geldi. Ataklı, erken seçim olması halinde MHP'nin seçmenine ne söyleyeceğini sordu.

Devlet Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasına tepkiler devam ediyor...

Bugünkü köşe yazısına bu ortaklığı taşıyan Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, erken seçime gidilmesi halinde MHP'nin seçmenine karşı nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu.

İşte Ataklı'nın yazısından bazı bölümler

Erdoğan'a padişah yetkileri veren anayasa değişikliğinin sonucunu bu hafta alacağız.

Meclis'teki gazeteci arkadaşlardan edindiğim izlenime göre 330 sayısı bulunacak gibi görünüyor. AKP'nin fire vermesi olanaksıza yakın zor. Çünkü AKP yönetimi özellikle FETÖ'cü ya da Davutoğlu yanlısı olarak işaretlediği milletvekillerinin açık oy kullanmasını istiyor. Onların da başka çaresi yok.

Bu nedenle gözler MHP'de. “Bu anayasa geçmeyecek” iyi niyetini taşıyanlar hâlâ MHP'de son dakika değişiklik bekliyor.

Bu mümkün mü? Olabilir tabii ama belli ki MHP'de önlemler alınmış. Zaten Genel Başkan Bahçeli milletvekillerini “erken seçim sopasıyla” tehdit etti bile. “Meclis'te 330 bulunamazsa erken seçime gideriz ona göre haa” dedi. Destek de saraydan geldi. “Mecliste 330 bulunamazsa o çare de düşünülür” dedi Erdoğan.

Diyelim ki anayasa oylaması Meclis'e takıldı ya da geçti de referandumu aşamadı. Belli ki seçime gidilecek.

Merakım şu; AKP ile CHP'nin ve HDP'nin seçim kampanyasında ne diyecekleri aşağı yukarı belli.

Peki, MHP halktan nasıl oy isteyecek? Bahçeli meydanlarda, tv ekranlarında halka ne diyecek? “Bize oy verin ki Erdoğan'ı padişah yetkileriyle donatalım mı?” diyecek, yoksa bir kaç önce söylediği gibi “Erdoğan başkanlık hevesi için bizi kullanamaz, bizim ona başkanlık için destek vereceğimizi söylemek şerefsizliktir mi?” diyecek.

Karışık iş değil mi?