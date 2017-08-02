Ataköy sahili için karar açıklandı

Danıştay 14. Dairesi, Ataköy'de yer alan lüks konut ve rezidans projelerine ilişkin kararı açıkladı.

HaberTürk'ün haberine göre, İstanbul Ataköy sahilinde yer alan tüm konut projelerine İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nce 2004’te belirlenen kıyı kenar çizgisine göre inşaat izni verilmiş, yapılar bu karara göre inşa edilmişti. Ancak Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nce kıyı kenar çizgisinin bilimsel yöntemlerle belirlenmediği gerekçesiyle 2010 yılında bir dava açıldı. Dava zamanında itiraz edilmediği gerekçesiyle reddedildi. AncakDanıştay 14. Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozunca İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bu kez bilirkişi raporuna uyarak kıyı kenar çizgisinin tespiti yapılırken mevcut yönetmelik ve yasaya uyulmadığını, kıyı kenar çizgisi işleminin hukuka aykırı olduğuna yönelik kararını 30.06.2017 tarihinde açıkladı. Danıştay ise bu karara yapılan itirazı da reddederek mahkemenin 30 Haziran’da verdiği kararı onadı. Bu durum, bir anda 2010’da verilen kararın ardından 7 yıl içinde Ataköy sahilinde yapılan lüks konut ve rezidans projelerinin durumunu belirsiz hale getirdi. Çünkü bu süre içinde sahilde yer alan projelerin hepsi bitirildi, sahilde yer alan evlerin bir çoğuna da sakinleri yerleşmiş durumda. Projelerin tamamı, Danıştay tarafından verilen karar sonrasında kıyı kenar kenar çizgisinin içinde kaldı.

‘TOPLANMA ALANI’

Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nden Hakan Çubuklu kararı değerlendirdi:

“Biz kıyı kenar çizgisinin yapıların içinde kaldığını daha önceki yıllardan da biliyorduk. Ataköy Projesi’ne her zaman karşı çıktık. Çünkü burası sahil şeridiydi. Zemin, yer ve kıyı kenar çizgisi gibi özellikleriyle yoğun ve yüksek yapılaşmaya uygun değil. Yapılaşmanın olduğu alan, bizim çocukluğumuzda depremde toplanma alanıydı. Ancak maalesef değişik şekilde ihalelere çıkıldı, ruhsatlar verildi. Biz bu süreçte birçok dava açtık. 2010’da başlayan dava süreci 2017’de nihailendi, Danıştay tarafından onandı. Dolayısıyla burada bir kıyı kenar çizgisi ihlali söz konusu. Biz bu parsellerdeki yapılaşma ve betonlaşmanın bölgenin gerçek hürriyetinden yoksun kalmasına ve ekolojik sistemininin bozulmasına yol açacağını söylemiştik. Haklı çıktık. Ama bu süreç zarfında binalar yapıldı, betonlaşmanın önüne geçilemedi. Bu alan içerisinde kalan yapıların yıkılması gerekiyor. Ancak süreç uzayacaktır.”

‘DEPREME DAYANMAZ’

İstanbul Üniversitesi’nin mahkemeye verdiği raporu hazırlayan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ali Elmas, ‘‘Kıyı kenar çizgisi içinde zemin yumuşaktır. 6 şiddetinde bir depreme bile dayanamaz. Sağlam kaya 25-30 metre altta. Bu kadar derin kazık çakılmadı. Depreme karşı çok katlı yapılar bu zeminlerde mukavemet gösteremez’’ dedi.