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Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı

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Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı
İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında daha önce serbest bırakılan Atalay Demirci yeniden gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, örgütün "Gürcistan ve entelektüel yapılanmasına" yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

ATALAY DEMİRCİ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" iddialarından yargılanan komedyen Atalay Demirci ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yaptığı görüntülerle gündeme gelen Ömer Pekin de bulunuyor.

İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu iddia edildi.

Firari zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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