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Atalay Demirci'yle ilgili yeni gelişme

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Atalay Demirci'yle ilgili yeni gelişme
Atalay Demirci'nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün görülen duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci’nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.

İtiraz kararını değerlendiren, bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını reddederek, Demirci’nin tahliye kararını onayladı.

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