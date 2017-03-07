Atalay Filiz davasında flaş gelişme

Atalay Filiz davasında sıcak bir gelişmenin yaşandı. Filiz'in avukatları, mahkeme heyetinin reddini istedi. Heyet ise bu talebi geri çevirdi. Bu karar üzerine Filiz'in avukatları davadan çekildiklerini açıkladı.

Atalay Filiz, 4 yıl önce Ankara'da işlediği belirtilen iki cinayet ile ilgili bugün hakim karşısına çıktı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşmanın başında Filiz'in avukatları, davaya ilişkin yeni bir takıl taleplerinin olduğunu belirtti.

Avukatlar, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin tam teşekkülü bir hastaneden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti bu talepleri geri çevirdi. Bu karardan sonra Filiz'in avukatları Uğur Poyraz ve Av. Merve Uçanok, reddi hakim talebinde bulundu.

Heyet bu talebinde bulundu. Heyet, reddi hakim talebinin de reddine karar verdi.Bu andan sonra Filiz'in avukatları Poyraz ve Uçanok davadan çekildiklerini açıkladı.

Avukatların davadan çekilme kararı sonrası, mahkeme Filiz'n müdafiliği için Ankara Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşma için ise 9 Mart'a gün verdi. Ocak ayında görülen bir önceki celsede savcı Filiz için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti.