Atalay Filiz hakkında flaş karar

Katil zanlısı Atalay Filiz, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Tuzla’da Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra haftalarca polisten kaçarak Türkiye’nin gündemine oturan ve İzmir’de yakalandıktan sonra İstanbul’da cezaevine konulan seri katil Atalay Filiz, 4 yıl önce Ankara’da işlediği belirtilen iki cinayet ile ilgili hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan davada bugün karar verildi. Atalay Filiz’in Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı ‘tasarlayarak öldürdüğü’ gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.