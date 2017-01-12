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Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet

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Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Savcılık Atalay Filiz hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

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