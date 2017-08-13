Atanamayan öğretmen intihar etti

İzmir'de yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki İsa Erdoğan, yazdığı notu sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra intihar etti.

Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan ve ücretli öğretmenlik yapan İsa Erdoğan, iddiaya göre atanamadığı için bunalıma girdi. İsa Erdoğan, evinde yalnız olduğu sırada kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İsa Erdoğan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İsa Erdoğan’ın sosyal medya hesabından intihar etmeden, ‘Öncelikle hepinizden ailemden arkadaşlarımdan yakın dostlarımdan, böyle bir üzücü durumu yaşattığım için özür diliyorum. Üzgünüm. Uzun zamandır mutsuzum. Mutlu nasıl olunur onu bile bilmiyorum aslında. Hayatımın geri kalanını devam ettirmek için umudumu, ışığımı kaybettim. Bu paradoksu kıramadım. Başka bir sebep aramanıza gerek yok. Kendi irademle, kararımla aranızdan ayrılıyorum. Bu not yayınladıktan hemen sonra hayatımı sonlandırıyorum. Vasiyet: Tüm organlarımı ve dokularımı bağışlıyorum. Ailemin rızası alınarak. En önemlisi Erzincan’a defnedilmek istiyorum’ yazdığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.