Atanan müdürlerin arasında PKK'lılar var mı?

Cumhuriyet tarihinin en ağır ve en zor günlerinden geçiyoruz.

Suriyeli nüfusu katlanarak büyürken demografik yapı günden güne değişiyor.

Çözüm sürecinde PKK için değiştirilen yasaların neredeyse tamamı yürürlükte, bunların değiştirilmesine lüzum bile görülmüyor.

Türkiye'nin tek çıkış yolu olan "milli devlet" yapısına dört elle sahip çıkılacağı yerde, rejim değişikliği konuşuluyor.

Tüm bunların yanı sıra kamuya alımlarda ortaya çıkan tablo son derece vahim boyutta.

Yaklaşık yarım milyon memurun temsilcisi olan Türkiye Kamu-Sen, 15 Temmuz sonrasında çok önemli değerlendirmeler ve açıklamalar yapıyor. Ama bu açıklamaların neredeyse tamamı görmezden geliniyor. Hem medya hem de siyasiler tarafından.

Kamuya Çeteler Yuvalanmış!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, geçtiğimiz günlerde çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk Eğitim-Sen 2. Grup İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı için Antalya'da konuşan Koncuk, "Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'dan itibaren birlik beraberlikten bahsediyor ve bunu ihtiva eden Yenikapı Ruhu'nu dilinden düşürmüyor. Ben sayın Erdoğan'ın bunu samimiyetle ifade ettiğine inanıyorum; ancak bu ruhun, Külliye'nin duvarlarını aşamamış olduğunu görmesini ve buna müdahale etmesini istiyorum. Bu anlayış, kamuya yansımıyor… Peki neden yansımıyor? Çünkü, kamu kurumlarına ve kurumların taşra teşkilatlarına sendika görünümlü, vakıf görünümlü, cemiyet görünümlü çeteler yuvalanmış! Bunların tek derdi, makam, mevki dünyalık..! Bu çeteler biliyor ki; Yenikapı Ruhu kamuda yerleşirse arpaları azalacak" tespitlerini sıralıyor.

Örgütçüler Sızmaya Devam Ediyor

Konuşmasında "yandaş" görünümlü sendikaların bölge faaliyetlerine dikkat çeken Koncuk, "PKK'lıya dua eden il müdürü, hastane müdürü" olarak atanıyor bilgisini paylaşıyor.

"Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında 'Terörle mücadeleyi birlik ve beraberlikle aşacağız' diyor. Ben de diyorum ki; terörle mücadele evvela vatanseverlerle, milli düşünebilen, kendi egosunu aşmış, toplumsal düşünme kabiliyetine sahip insanlarla yapılır. Pis nefsine esir olmuş adamlarla terörle mücadele yapılamaz. O yandaş sendikanın kirli anlayışları ile terörle mücadele yapılamaz. Birlik ve beraberlik ruhu sağlanamaz. Şimdi terörle mücadele edeceksiniz, sizin desteklediğiniz o sendikanın il temsilcisi ise PKK'lı teröristlerin mezarı başında Fatiha okuyacak. O PKK'lı teröristin başında Fatiha okuyan namussuz, oraya il müdürü, hastane müdürü, postane müdürü atanmasını sağlayacak, siz de diyeceksin ki ben terörle mücadele yapıyorum. Çok net söylüyorum bazı bölgelerde bu sözde sendikal yapının içerisinde sızmış, hatta yönetim kademelerine gelmiş birçok PKK yanlısı bölücü var.

Terörist bir ruh taşıyan, PKK sempatizanı olan, kripto PKK'lıları, bölücüleri, bir sendikanın eteği altına gizlenmesini engellemeyerek onları kamuda birtakım yerlere getirerek terörle mücadele yapamazsınız.

Silivri'de bir okul müdürü, 'Kürdistan faşizme mezar olacak' diye slogan attırıyor. Bu şahıs okul müdürlüğü sınavında 100 tam puan alıyor. Bölücülükle yargılanmış bu insan şu anda okul müdürü olarak görev yapıyor. Elimde bunun belgesi var.

Diğer yandan Silivri'de vatansever, son derece başarılı Mesut Özdoğan kardeşim de müdürlükten azlediliyor. Bu en başta milletimize ihanettir. Terörist bir ruh taşıyan, PKK sempatizanı olan, kripto PKK'lıların, bölücülerin, bir sendikanın eteği altına gizlenmesini engellemeyerek onları kamuda birtakım yerlere getirerek terörle mücadele yapamazsınız. İhbarsa, ihbar ediyorum, hepsinin belgesi var, gerekirse isim isim de çıkarırız. Görüyoruz ki bu sözde sendikal anlayışın ilkesi yok.

Vatansever olmayanlar İstiklal Marşı törenlerine karşı çıkan, hatta çocuklar soğukta üşüyor diye İstiklal Marşı okutulmasın, İstiklal Marşı törenlerine katılım zorunlu olmasın diyenlerdir; bölücüler rahatsız oluyor diye Andımız kaldırılırken alkışlayanlardır; 'Ne Mutlu Türküm diyene' sözünü duyunca kuyruğuna basılmış gibi tüyleri diken diken olanlardır."

Türkiye'nin en önemli sendikasının genel başkanının sözleridir bunlar…

Daha fazla yoruma gerek var mı?