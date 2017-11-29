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Ataşehir'de çatışma: Ölü ve yaralılar var

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Ataşehir'de çatışma: Ölü ve yaralılar var
Ataşehir'de bir markete gelen 3 soyguncu polis ile çatıştı. 1 soyguncu ölürken 1 polis yaralandı.

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