Ataşehir'de "klasik müzik" zamanı
İSTANBUL Ataşehir Belediyesi, ilk kez Uluslararası Klasik Müzik Festivali düzenliyor.
6-21 Ocak arasında, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yapılacak festivale katılacak grup ve sanatçılar arasında şunlar da yer alıyor: Bilkent Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu, Aura Musicale Topluluğu, Jozsef Balog, Muhiddin Dürrüoğlu, Ronald Van Spaendonck, Ensemble Kheops, Borusan Quartet, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası.
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