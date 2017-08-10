Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Diğer binalara da sıçrayan yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Ataşehir Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çatıda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 6. kattaki daireyi de sardı. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.

Yangında, itfaiyeye yarım ettiği belirtilen 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa dökülürken, bazı kişiler evlerinin penceresinden yangını izledi.