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Ataşehir'de minibüs devrildi: yaralılar var

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Ataşehir'de minibüs devrildi: yaralılar var
Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı. Yaralıların olduğu belirtilen kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Atilla Saatçi'nin kullandığı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir şekilde Hakan Kemik'in kullandığı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürülürken kazalı araçlar çekici aracılığıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücüler ise ifade vermek için karakola götürüldü.

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