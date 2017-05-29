Bugünkü YENİÇAĞ »

Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandı

»
Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandı
Adapazarı'nda Atatürk anıtına baltayla saldıran 37 yaşındaki Muhammed Faruk Temizel tutuklandı.

22 Mayıs günü, Adapazarı Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına baltayla saldıran Muhammed Faruk Temizel vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Muhammed Faruk Temizel’in 18 Mart 2010 tarihinde de aynı anıta saldırdığı, psikolojik sorunlarının olduğu belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 1 haftadır süren işlemlerin ardından Muhammed Faruk Temizel önceki gün adliyeye sevk edildi.

Muhammed Faruk Temizel, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Atatürk’ü temsil eden büstü kırmak veya bozmak’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandıAtatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandı"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?Kaçak at kesimi deposuna operasyon!Kaçak at kesimi deposuna operasyon!Türkiye'de sürgün yaşamış Başbakan hayatını kaybettiTürkiye'de sürgün yaşamış Başbakan hayatını kaybetti56 asker taburcu edildi56 asker taburcu edildi"İnandığı değerlerden hiç taviz vermedi""İnandığı değerlerden hiç taviz vermedi"Stratejist Brzezinski vefat ettiStratejist Brzezinski vefat ettiBağcılar'da korkutan patlamaBağcılar'da korkutan patlamaŞırnak'ta AT-4 tanksavar füzesi bulunduŞırnak'ta AT-4 tanksavar füzesi bulunduYaş çay alım fiyatı belli olduYaş çay alım fiyatı belli oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti