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Atatürk Anıtkabir'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79'uncu yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi...
22 Ekim 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 09 2017
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