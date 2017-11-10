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Atatürk Anıtkabir'de anıldı

Atatürk Anıtkabir'de anıldı 1
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79'uncu yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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