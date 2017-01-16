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"Atatürk bile tek adamlığı kabul etmedi"

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"Atatürk bile tek adamlığı kabul etmedi"
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, son dönemde Atatürk'e yöneltilen tek adam eleştirilerine Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ

Gürkan, devlet başkanlığı tartışmalarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Şaşarım o efendilerin akl-ı perişanına. Hep biliyoruz ki, memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Şimdi nasıl olur da benim aynı yola gitmekliğim, yeniden devlet hayatında tarafımdan böyle bir çığır açılması istenebilir" sözünü hatırlattı.  

Uluç Gürkan, Atatürk'ün, başkanlık sistemini ve kendisinin başkan olmasını reddeden söylemlerini de şöyle aktardı: "Amerikan sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim; sistemsiz ve kanunsuz tarzda, reisicumhurlukla başvekaleti birleştirmeyi düşünmedim ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur zannederim.' Atatürk'ü eleştiri, dönemin şartlarına göre yapılmalı. Bugün yapılmak istenen başkanlık düzenlemesi için tek parti döneminin örnek verilmesi doğru olmaz. Kaldı ki Atatürk, tek parti döneminde dahi tek adam olmayı kabul etmemiştir. Yürütme erkini meclisten güvenoyu alan ve başında bir başbakanın bulunduğu hükumet ile paylaşmıştır."

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