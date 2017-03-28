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Atatürk büstüne çirkin saldırı

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Atatürk büstüne çirkin saldırı
Sivas'ın Divriği İlçesi'nde bir parka belediye tarafından yaptırılan Atatürk büstü saldırıya uğrayarak kırıldı.

Divriği İlçesi'nde Zelehatun Mahalle Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin isteği üzerine 2 yıl önce Divriği Belediyesi tarafından parka yaptırılan Atatürk büstü dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı ve tahrip edildi. Saldırı ilçede tepkiyle karşılanırken, polis ekipleri saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatı ile kırılan Atatürk büstünün yerine Divriği Kaymakamlığı tarafından bugün yenisi takıldı.


SALDIRIYA TEPKİLER

Divriği Belediye Başkanı CHP'li Hakan Gök, parka Atatürk büstünü 2 yıl önce mahalle halkının isteği üzerine kendilerinin koyduğunu söyledi. Başkan Gök, "Atatürk'e yapılan bu saldırı tüm şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Sağ duyulu olmak lazım. Bu saldırıyı kınıyoruz, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. 

CHP Divriği İlçe Başkanı Hüsamettin Kırkayak, "Bu olayı gerçekleştirenleri kınıyorum. Hiç kimse unutmamalı ki Mustafa Kemal Atatürk ölümsüzdür. Onun ilkeleri ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu. 

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu da Atatürk büstüne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Siz hep kalleş olun korkakça saldırın. Ne yaparsanız yapın bu ülkeden ne Atatürk'ün adını silebilirsiniz ne de Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkabilirsiniz" dedi.

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