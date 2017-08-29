Atatürk büstüne saldırıların arkasındaki!

Türk Milletinin istiklal ve istikbalinin banisi kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılarda ciddi bir artış var.

Eceli gelenin cami avlusuna koşması gibi hainliği depreşenler de Atatürk büstlerinin bulunduğu yerlere koşmaktadır.

Güncel Don Kişotların yel değirmenleri şimdilerde Atatürk büstleri...

Atatürk'ün büstlerine saldıran Don Kişotların dedeleri de muhtemelen İstiklal Savaşı karşıtıydı.

Anlaşılan İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin, Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin ya da İslam Teali Cemiyeti'nin üyelerinin çocukları dedelerinin hıncını Atatürk'ün büstlerinden çıkarıyor!

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanın, İngilizin, Fransızın Atatürk'e yapamadığını -marjinal de olsa- onun kurtardığı bu ülkede yaşayan bir takım unsurlar onun büstlerine yapıyor.

Olanı biteni Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliğiyle açıklamak mümkün değildir.

Bu saldırıların arkasında ciddi bir projenin olduğu açıktır.

Bu projeyi açıklamadan Atatürk büstlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılardan medyada yer alanlara bakalım.

Atatürk büstlerine saldırı yoğunluğu!

-Mayıs ayında Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline bir saldırgan elindeki baltayla saldırarak heykele zarar vermişti.

-Bir sapkın Diyarbakır'daki Dağkapı Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elinde çekiçle saldırıyor.

-Temmuz ayında ise Urfa Siverek'te, 'Dinimizde putperestlik yoktur' diye bağıran şahıs elindeki tahra ile Atatürk heykeline saldırmıştı.

-Zonguldak'taki Atatürk'e çiçek veren kız çocuğu heykeli saldırıya uğruyor, heykeldeki kol ve çiçek bölümü kırılıyor.

-Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesindeki Atatürk heykeline elinde sprey boyayla gelen bir kişi kaidenin üzerinde yazan Atatürk'ün sözünün üstünü boyayla kapatmaya çalışıyor.

-Sakarya Meydan Savaşı'nın yapıldığı Sakarya'da Atatürk heykeline baltayla saldıran kişi, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınıyor.

-Yurdun dört bir yanından gelen Atatürk heykel ve büstlerine saldırı haberlerine bir başkası da Mersin´in Anamur ilçesinden geliyor.

Anamur Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yer alan Atatürk büstüne yapılan saldırıda büstün baş kısmı kırılıyor. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı saldırgan burada gözaltına alınıyor.

İlginç bir şov!

Anamur Devlet Hastanesi'nin önündeki Atatürk büstüne saldıran şahsı halk yakalayıp polise teslim ediyor.

Atatürk büstüne saldıran şahıs kelepçelenmeyince adliyeye götürülürken polislerin yanında rahat rahat şov yapma imkânı buluyor.

Eylemlerde yaralananlara bile kelepçe takabilen polis, her nedense adliyeye sevk edilen bu şahsa kelepçe takmaya gerek görmüyor.

Polisin bu tavrı şahsın sözüm ona zafer kazanmış kahraman edasına bürünmesine neden oluyor.

Dahası Atatürk heykeline saldıranlar "Deliyim, meczubum, akıl fukarasıyım" deyip kurtulduklarından saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Milletinin refleksleri test ediliyor!

Son birkaç ay içinde Atatürk'ün manevi şahsiyetine yönelik iftira ve heykellerine yönelik saldırılarda önemli artışlar meydana gelmiştir.

Bu saldırıların rastlantı olmadığı, planlı ve organize olduğu anlaşılmaktadır.

Birileri bu saldırılarla Türk Milletinin reflekslerini test ediyor.

Zaman zaman televizyonlarda Atatürk'e iftira ve hakaretler edilerek Türk halkının tepkileri ölçülüyor.

Bu tepkilerin derecesine göre Atatürk düşmanları ikinci aşamaya geçmeyi düşünüyor olmalılar.

Tepki sert ve büyük olunca geri adım atılıyor.

Toplumsal refleksler harekete geçirilmek isteniyor!

Atatürk'ün heykel, büst ve hatıratına saldırılar simgesel mesaj vermek amacında olsa da daha büyük bir projenin ürünüdür.

Aslında birileri Atatürk'e dokunarak, Türk Milletinin kahır ekseriyetinin reflekslerine de dokunmaktadır.

Atatürk'ün hatıratına yönelik saldırılar aslında toplumsal refleksleri harekete geçirmeye yöneliktir.

15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan zihniyetin iç savaş ve kaos çıkarmak amacı olduğu bilinmektedir.

Atatürk'e yönelik saldırıların da aynı mihraklar tarafından yönlendirildiği bir iç savaş ve kaos çıkarmaya yönelik olduğu açıktır.

Buna dikkat etmeyenler dikkate değer olmaktan çıkarlar.