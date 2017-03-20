Atatürk düşmanı Mustafa Armağan böyle rezil oldu!

Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik provokatif açıklamalarıyla tanınan Mustafa Armağan’ın sosyal medyadaki son paylaşımı yine çok konuşuldu. Armağan, yaptığı paylaşımın gerçek olmadığı anlaşılmasının üzerine hesabından sildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yenişafak Gazetesi yazarı Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından Çanakkale anması bir fotoğraf paylaştı. Armağan paylaştığı fotoğrafa “Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımız savaşı 3.5 yıl uzatarak İngiltere’nin de çöküşünü hazırladılar” notunu düştü. Ancak Armağan’ın paylaştığı fotoğraftakiler Çanakkale’de savaşan askerler değil, Nazi döneminde kurulan Müslüman Nazilerdi.





Gazeteport’ta yer alan habere göre; Mustafa Armağan’ın paylaştığı fotoğraftaki askerler 13. Waffen-SS Dağcı Handschar (Hançer) Tümeni ya da diğer adıyla Fesli Naziler Hitler’in himayesindeki müslüman naziler.

Himmler, Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni’nin desteği ile 13 Şubat 1943’te Nazi hareketinin bir parçası olan Müslüman dağ tümeni “Hançer”i kurdu.



Müftü Emin El Hüseyni 13. Waffen-SS Dağcı Handschar (Hançer) Tümeni’ni nazi selamıyla denetlemişti.

Armağan'ın yalanını ortaya çıkaran ise Selçuk Uygur isimli bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Armağan bunun üstüne paylaşımını sildi.