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Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'dan skandal paylaşım

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Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'dan skandal paylaşım
Atatürk'le ilgili söylemleri ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle büyük tepki alan sözde tarihçi Mustafa Armağan, Rize'de kaldırılan Atatürk heykeliyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Atatürk düşmanlığıyla tanınan sözde tarihçi ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mustafa Armağan, Rize'de kaldırılan Atatürk heykeliyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Twitter adresinden paylaşımlarda bulunan Mustafa Armağan, "Uçan heykel 15 Temmuz'dan sonra halkın istediğinin olacağı Türkiye'ye direnmenin manası yok. İsterseniz referandum yapalım 'Rize'de Atatürk'" diyerek referandum çağrısında bulundu.

Mustafa Armağan kamuoyundan gelen tepkiler üzerine attığı 4 tweetten ikisini sildi. Armağan'ın sildiği tweetleri arasında "Bize bu şan yeter" ifadelerinin yer aldığı tweet de bulunuyor.

İşte Armağan'ın skandal paylaşımları:

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