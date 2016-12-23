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Atatürk düşmanlığına tam gaz devam ediyor!

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Atatürk düşmanlığına tam gaz devam ediyor!
Rize'de Ulu Önder Atatürk'ün heykeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan yenileme gerekçesiyle kaldırılması Atatürk düşmanı odakları sevince boğdu.

Rize Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda 33 yıldır duran Atatürk heykelinin yerine çay bardağı heykeli koyacaktı. Ancak kamuoyu tepki gösterdi. Buna rağmen belediye geri adım atmadı ve çay bardağının yerine, 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikmeye karar verdi. Olay, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü. Meydandan kaldırılan Atatürk anıtının valilik önündeki tören alanına taşınması için dün sabah çalışma başlatıldı.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce attığı manşetlerden dolayı kamuoyundan büyük tepki gören ve mahkemelik olan Yeni Akit, Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasının ardından çirkin bir manşet daha attı. O manşette, "Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu" dedi, ayrıca "Karşı devrimin provası" diye de ekledi.

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