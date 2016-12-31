 Atatürk düşmanlığının nedenleri

Rize de Atatürk heykeline yapılan saygısızlık ve belediye başkanının demeci ülkede çok tartışıldı. Bir Türk ve Müslüman veya bir insan Atatürk gibi tarihi bir şahsiyete niçin saygısızlık yapar veya niçin böyle bir ihtiyaç içinde olur. Atatürk'ün ölümünün üzerinden yaklaşık 79 yıl geçmiştir, niçin hâlâ korkarlar.

Ölmüş bir insanın arkasından saygısızlık yapmak İslam'da ve Türk geleneğinde hoş karşılanmaz. Son on yıldır, Türklük ve Atatürk hakkında saygısız davranışlara sıkça rastlanmaktadır. Özellikle Rize'deki saygısız olayı bahane ederek Atatürk düşmanları olay üzerine memnuniyet ve mutluluklarını açıklamakta bir beis görmemişlerdir. Özellikle her fırsatı değerlendiren dindar maskeli, Güneydoğulu bir tarihçi müsveddesi ve diğer Atatürk düşmanları, bu olay üzerine kin ve nefretini kusmuştur. Bu insanlar Atatürk'ten niçin nefret ederler biraz yakından bakalım.

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Bu durumun en iyi cevabı, Atatürk bunlara ne yaptı ki bunlar bu kadar yıl sonra bile böğürmekte ve nefretlerini korumaktadır. Atatürk; 1- Türklerin adını taşıyan bir yurt ve ulus devlet kurmuştur. Selçuklu veya Osmanlı gibi bir kişinin adını taşıyan değil milletin adını taşıyan bir devlet kurmuştur. 2- Çağdaş, modern, laik ve Batılı bir devlet kurmuştur. Bilimi, aklı ve medeni değerleri öne çıkartan, cemaat, tarikat, tekke ve zaviyeleri yasaklayarak milleti bu arkaik, köhne ve miskin yapılanmalardan arındırarak, dernek, vakıf ve parti gibi çağdaş örgütlerin önünü açmıştır. Atatürk'ü sevmeyenlerin ortak yanı bu iki maddeye de karşı olmaktır. Ancak en fazla rahatsız oldukları ve dile getirdikleri konu da yıkılan Osmanlının yerine Türk adını taşıyan bir ülke kurmasıdır. Çünkü bu insanlar Türk ulus devleti değil, kozmopolit, çok uluslu bir devlet istemektedirler. İslamcıların makale, kitap ve konuşmalarına baktığınızda hepsinin derdi Türk isminin kullanılmasıdır. Onların önerileri Osmanlı ismi değil "Anadolu İslam Cumhuriyeti" isimli bir devlettir. Tek amaçları ve takıntıları "Türk" ismidir. Bu ihanetlerini saklamak için de İslam'ı ve dindarlığı kullanmaktadırlar. Eğitimsiz dindar Türkleri uyandırmamak için din maskesini kullanmaktalar ve ihanetlerini İslam ile kut sayarak Türkleri savunmasız ve tepkisiz hale getirmektedirler.

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Bir AKP genel başkan yardımcısı, Türkiye sadece Türklerin değildir, Türk diye bir ırk yoktur diyebilmektedir. Yasalara göre Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları Türk'tür. Yani Türk olmak için illa biyolojik olarak Türk olmak gerekmiyor. Ancak bu zatın derdi Türklüktür. AKP il başkanlarından birisi, AKP sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk diyerek mayasını ortaya koymuştur. AKP döneminde zengin olan bir sanayici, "Bana niçin Türk diyorsunuz, utanıyorum, ben Türk değilim Arap'ım" diyebilmektedir. Olmasan da olurduk diyerek Atatürk'e gönderme yapan gazeteciler ve akademisyenlerin varlığını biliyoruz. Bu insanların ortak tarafı gerçekte dindarlık değildir, bunların ortak tarafı, Atatürk üzerinden din maskeli Türk düşmanlığıdır. Milyonlarca Türk'ün ve dünyada milyonlarca insanın saygı duyduğu bir tarihi şahsiyete saygısızlık ihtiyacı içinde olmak normal ruh sağlığına sahip insanların davranışları değildir. Atatürk'ü sevmek zorunda değilsiniz ama saygısızlık yapma hakkınız da yoktur. Türkler, Atatürk'e yapılan saygısızlığı Türk milletine yapılmış sayar.

Türk milleti, tarihinde çok kötü ve çetin dönemler görmüş geçirmiştir. Bu dönem de geçecektir. Bu dönem, Türklere dostun ve düşmanın kim olduğunu göstermiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene.