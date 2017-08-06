Atatürk Havalimanı ne olacak?

Ulaştırma Bakanı Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirtti ve "İmara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İki havalimanının aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi gerekiyor. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağı gibi, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sayın Başbakanımızın da talimatları bu yönde.

'DENİZE YAPILAN İKİNCİ HAVALİMANI RİZE-ARTVİN OLACAK'

Şuan Adana Mersin Osmaniye ortak hizmet edecek Çukurova merkezde yer alan havalimanını yapıyoruz. 2018'de bitmesini planlıyoruz. Rize ve Artvin bölgesine, Ordu Giresun Havalimanı şeklinde yapmak istiyoruz. İkinci denize yapılan havalimanı Rize-Artvin olacak, çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada, ziyaret edecek bugün. Bitiş tarihi olarak 2021 yılı tahmin edilmek üzere 2020 yılını hedefliyoruz. Yozgat Havalimanını inşaallah bitireceğiz. Karaman'ı yapacağız. Daha sonra Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet edecek bir havalimanı olacak, ihalesini düzenleyeceğiz. Tokat Havalimanı için yeni bir havalimanı yapacağız. Bu sene içerisinde onun da çalışmalarını yapacağız.

'2018 SONUNDA MİLLİ E-POSTA SİSTEMİNE GEÇİYORUZ'

Milli ve yerli e-posta sistemini geliştiriyoruz. 2018 yılı sonunda milli e-posta sistemine geçiyoruz.

Çevre sadece çevreciyim diyenlerin değil hepimizin geleceği, bizleri doğrudan ilgilendiren konu. Biz gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gerek 3. Havalimanı kaynaklı olarak ağaçların yerini değiştirmek zorunda kaldık fakat yaklaşık 20 kat ağaç diktik. Eski yerlerine değil, Anadolu'nun herhangi bir yerine ağaç dikiyorsunuz diyorlar. Geleceğe de bunları taşıyacak şekilde, kat kat fazlasını aynı yerlere dikiyoruz.

Biz gerek şuan yaptığımız otoyollari, havalimanları marifetiyle yolculuk süresini katarak 283 milyon saati bir yılda kazanıyoruz. Bunun yıllık parasal değeri 10.5 milyar lira. Yine yıllık akaryakıt tasarrufu 1 milyon 600 bin ton. Seyahatleri kolaylaştırarak, zaman tasarrufu sağlayarak bunun da yıllık parasal değeri 6 milyar TL. Yaklaşık 17 milyar TL yıllık tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız en önemli şey, yılda 3 milyon 260 bin ton sera gazı salımını azaltıyoruz. Bu çevreye verilebilecek zararın azaltılması anlamına geliyor. Biz de vatandaşlarımız kadar çevrecilik konusunda hassasız.

3. Havalimanı'nda CEO'dan sonraki üçüncü adam sadece havalimanının çevrecilik araştırmalarını yapan sorumludur. Sürdürülebilirlik sertifikasına başvuran sayılı çevreci havalimanı olacak. Projede çalışan kuş gözlemcileri bile var.

Avrasya Tüneli ile de benzer serzenişler vardı. Yine Avrasya çevreciliği bakımından ödül aldı. Sera gazı salımını azaltıyor. Bütün projelerde bu hassasiyeti gözetiyoruz.

Gayrettepe'den yeni havalimanına olan inşaatımız devam ediyoruz. Metro yapmış olacağız, yaklaşık 34 km kesintisiz hat olacak. Özellikle yapacağımız 3 katlı tünelle de entegre olacak. Yaklaşık ulaşım süresi 20 dk olacak ve devamında da yetinmeyip, Halkalı'ya kadar uzatacağız. Halkalı'da da Marmaray dahil Halkalı Toplu Konut sistemiyle de entegre olacak.

Gayrettepe'den yeni havalimanına gidecek yolcular belli bir süre içerisinde birkaç tane taşımayı da kullansa insanlar yine bir bilet kullanıyorlar. Çok daha indirimli ve ucuz yolculuk kullanacak vatandaşlarımız.

Özellikle izleyicilerimiz şunu bilsin, gerek bakiye yetersizliği gerek yanlış plaka sebebiyle kaçak geçiş cezaları var. Onunla ilgili zaten bir düzenleme yaptık. Tek tip plaka kullanmayanlar plakaları değiştirmek zorundalar. Gelmek istediğim nokta şu, herhangi bir sebeple kendisine hatalı ceza kesilen kişiler, müracaat ettiklerinde biz geçmiş kayıtları çıkarıp, yanlışları tespit ediyor ve düzeltiyoruz. Diğer yerlerde anında kaçak geçme SMS geliyordu ve bakiyeleri tamamlıyorlardı. Kişilere direkt SMS gidiyor, kaçak geçmiş duruma düştünüz diye. Tekrar söylüyorum, izleyicilerimiz bir yanlışlık olduğunu gördükleri zaman lütfen başvursunlar. Yeni bir sistem yapıyoruz, iki kere aynı yerde kaçak geçmiş işlem olursa; HGS stickerınızı ücretsiz şekilde yenileyin diyoruz. Bu tür yanlışlıklar sticker kaynaklı oalbiliyor çünkü.

'WIKIPEDIA'YI ÇOK UYARDIK, BİZ DE AÇMAK İSTİYORUZ'

Hepsinin faydası olduğu konusunda şüphe yok. Ülkemizle ilgili ülkemizi dünyada yanlış tanıtacak o kadar yayın var ki, lütfen kaldırın düzeltin dedik. Türkiye'deki editörleri engellediler ki düzeltmeler yapılmadı. Biz de açılsın istiyoruz. Wikipedia'yı çok uyardık. Biz de açmak istiyoruz. Yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.