Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Atatürk havalimanına Kürdistan paçavrası!
Atatürk havalimanına Kürdistan paçavrası!
Peşmergebaşı Barzani'nim Türkiye'ye gelmesi bahanesiyle tarihi bir skandal yaşandı. Sözde Kürdistan paçavrası Atatürk Havalimanı gönderine çekildi.
26 Şubat 2017 Pazar 16:28
Etiketler:
barzani
,
peimerge
,
pkk
,
atatürk havalimanı
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Saadet Partisi 'hayır' diyecek!
Prof. Dr. Cihangir İslam'dan yeni Anayasa'ya sert tepki!
Nihat Doğan tarihi u dönüşü yaparak özür diledi
Bakan Çavuşoğlu'ndan esnafa şok hareket!
Erdoğan: İkinci bir referandum yapılabilir
Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
Engelli çocuk ve babasına hakaret
Yandaş yazar: 16 Nisan'da zafer çıkacağına dair hadis var
Akşener: 'Evetçilerin' oranı yüzde 37
Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi
MHP'den 'bozkurt' açıklaması
HDP ile "evet" için anlaştılar
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 02 2017
Aleyna Tilki'nin başı belada!
En çok çalışan ülkeler
ÇOK OKUNANLAR
Akşener İstanbul'dan 'hayır' diyecek
Akşener İstanbul'dan, Cumhurbaşkanı'na seslendi
Kim bu adam?..
AKP'nin Bahçeli Pişmanlığı
O afişe Oğan'dan sert tepki
Ortaylı: Vatan için göreve hazırım
Özdağ: Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir
İtinayla her nevi hadis uydurulur!
Akşener'e artık FETÖ'cü denemez
26 İlde ByLock operasyonu
Trump'ın başkanlık koltuğu elinden alınabilir mi?
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğine sevindim
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Akşener İstanbul'dan 'hayır' diyecek
Akşener İstanbul'dan, Cumhurbaşkanı'na seslendi
Kim bu adam?..
AKP'nin Bahçeli Pişmanlığı
O afişe Oğan'dan sert tepki
Ortaylı: Vatan için göreve hazırım
Özdağ: Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir
İtinayla her nevi hadis uydurulur!
Akşener'e artık FETÖ'cü denemez
26 İlde ByLock operasyonu
Trump'ın başkanlık koltuğu elinden alınabilir mi?
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğine sevindim
Başkentte maskeli şahıslardan astsubaya suikast!
Ey akl-ı selim her neredeysen çık ortaya!
Ali Şen'den şok sözler!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.