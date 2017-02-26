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Atatürk havalimanına Kürdistan paçavrası!

Atatürk havalimanına Kürdistan paçavrası!
Peşmergebaşı Barzani'nim Türkiye'ye gelmesi bahanesiyle tarihi bir skandal yaşandı. Sözde Kürdistan paçavrası Atatürk Havalimanı gönderine çekildi.
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