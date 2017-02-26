Atatürk havalimanına Kürdistan paçavrası!

Peşmergebaşı Barzani'nim Türkiye'ye gelmesi bahanesiyle tarihi bir skandal yaşandı. Sözde Kürdistan paçavrası Atatürk Havalimanı gönderine çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırımla görüşmek için Türkiye’ye gelen Peşmergebaşı Barzani’nin uçağının ineceği Atatürk Havalimanı’nda tarihi bir skandala imza atıldı.

Barzani’nin karşılanacağı alanda havalimanına PKK paçavralarının asılması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kürdistan bayrağının hükümet talimatıyla göndere çekilmesi skandalına Cumhuriyet tarihinde ilk kez rastlanırken, konuyla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.