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Atatürk Havalimanı'nda kaza

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Atatürk Havalimanı'nda kaza
Atatürk Havalimanı'nda tarifeli seferden dönen kabin ekibini taşıyan midibüs ile özel bir yer hizmeti şirketine ait traktörün çarpışması sonucu iki kabin memuru ile kaptan pilot hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde apronda giden özel yer hizmeti şirketine ait traktör, Beyrut-İstanbul tarifeli seferini tamamlayan kabin ekibinin bulunduğu midibüse çarptı.

Kazada, midibüsteki iki kabin görevlisi ve bir pilot hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi havalimanında görevli sağlık ekipleri yaparken, midibüsün şoförü tedbiren hastaneye kaldırıldı.

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