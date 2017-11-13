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Atatürk meşhur sözünü bu gemide söylemiş

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Atatürk meşhur sözünü bu gemide söylemiş
Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde güvertesinde “geldikleri gibi giderler” dediği gemi bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali esnasında İstanbul Boğazı’nda üzerinde bulunduğu ve meşhur sözü “geldikleri gibi giderler” dediği gemi restorasyon için Tuzla Tersanesi’ne getirildi. 106 yaşındaki Kartal 2 isimli istimbotun restorasyonu hakkında bilgi verilmek için basın açıklaması yapıldı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: “Kartal tabi Türk Tarihi’nin en sembol gemilerinden biri. Çünkü Atatürk’ün üzerinde ‘geldikleri gibi giderler’ sözünü sarf ettiği platform. Kartal esasında 106 yıldır bizimle berabermiş. Ama biz bunu farkında değildik. Maalesef Türk Denizcilik Kültürü’nde tarihimize mal olmuş gemilere pek sahip çıkamadık. Ama artık bulduğumuz zamanda pek bırakamıyoruz. 106 yaşındaki bu tekneyi en kısa zamanda seneye aynı gün bir müze gemi statüsünde İstanbul’un en güzel yerinde sergilemek Türk Halkı’na umut aşılamak için bir proje başlattık “dedi.

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Bir Atatürk filmi yaptıklarını söyleyen yapımcı İbrahim Benli: “ Senaryo çalışmaları sırasında gemiden haberdar olduk. Gemiyi bulduğumuzda batık vaziyetteydi. Batık olduğu yerden çıkardık. Burada kızağa yerleştirdik. Restore edeceğiz. Ve İnşallah Türk Milleti’ni yüz yıllık o ‘geldikleri gibi giderler’ lafını yeninden hatırlanması için o sözün değerini unutulmaması için Deniz Kuvvetleri’ne hibe edeceğiz. Deniz Kuvvetleri’nin sorumluluğunda sergileyeceğiz” şeklinde konuştu. Öte yandan 106 yıllık gemi yapılacak restorasyonun ardından Deniz Kuvvetlerinin sorumluluğunda vatandaşların ziyaretine açılacak.

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